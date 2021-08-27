Евгений Донской пробился в основную сетку US Open

Российский теннисист Евгений Донской победил американца Зейна Хана в финале квалификации US Open в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4) в пользу 31-летнего россиянина. Соперник Донского в первом туре основного турнира определится позже.

Донской занимает 152 место в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), титулов под эгидой организации у него нет. На турнирах Большого шлема он не выходил за пределы третьего раунда.

Напомним, что в ТОП-10 общего зачета ATP располагаются два россиянина - Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев в недавней Олимпиаде-2020 завоевал золотую медаль в паре с Анастасией Павлюченковой в финале.