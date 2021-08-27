«ПСЖ» отклонил второй запрос «Реала» на покупку Мбаппе

Le Parisien сообщает, что «Пари Сен-Жермен» отклонил второе предложение «Реала» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

По информации издания, мадридский клуб предложил парижанам 170 миллионов евро за 22-летнего футболиста и еще 10 миллионов евро в виде бонусов. Первое предложение «сливочных» было 160 миллионов евро.

Как сообщает L'Equipe, «ПСЖ» ждет еще одного предложения от «Реала». На этом фоне спортивный директор «ПСЖ» Леонардо назвал нападающего «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинга Холланда потенциальной заменой Мбаппе.

Следующий матч «ПСЖ» в лиге 1 проведет 29 августа против «Реймса». В этой игре примет участие новичок парижан Лионель Месси, который подписал контракт на два года.