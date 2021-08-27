«Зенит» опубликовал расписание матчей в Лиге Чемпионов

«Зенит» назвал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
Команда из Санкт-Петербурга сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
1-й тур
14 сентября, 22.00 (московское время)
«Челси» — «Зенит»
2-й тур
29 сентября, 19.45
«Зенит» назвал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
Команда из Санкт-Петербурга сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
1-й тур
14 сентября, 22.00 (московское время)
«Челси» — «Зенит»
2-й тур
29 сентября, 19.45
«Зенит» — «Мальме»
3-й тур
20 октября, 22.00
«Зенит» — «Ювентус»
4-й тур
2 ноября, 23.00
«Ювентус» — «Зенит»
5-й тур
23 ноября, 23.00
«Мальме» — «Зенит»
6-й тур
8 декабря, 20.45
«Зенит» — «Челси»