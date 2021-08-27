«Зенит» опубликовал расписание матчей в Лиге Чемпионов

Карпин может спать спокойно: Смолов в огне, Захарян — тоже. Как «Динамо» и «Локо» расписали совсем не мирную ничью

Дерби «Динамо» и «Локомотива» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги победителя не выявило (1:1), хотя бело-голубые были ближе к завоеванию трех очков.