Маринато Гилерме: Я за отмену лимита, потому что без него появится конкуренция на поле

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Ранее РФС предлагал отказаться от лимита.

«Я за полную отмену лимита - в этом случае будет больше конкуренции: российские футболисты вырастут. Почему они сейчас не растут? Недостаточно конкуренции. Они понимают, что на поле всегда есть место. Например, для совсем юных футболистов, когда приедет опытный иностранец, это будет своего рода учеба. Я за полную отмену лимита», - рассказал Гилерме «Чемпионату».

Напомним, ранее РФС сообщил, что голосование клубов РПЛ по этому вопросу пройдет 31 августа. Большинство ТОП клубов предварительно выступили за полную отмену лимита на легионеров.