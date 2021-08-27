Маринато Гилерме: Я за отмену лимита, потому что без него появится конкуренция на поле

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда перерыв Малага 1 Алькоркон 0
Товарищеские матчи (клубы) 13:00 Салават Юлаев 0 Металлург Мг 0
Португалия - Сегунда 13:00 Каза Пия 0 Бенфика Б 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Манчестер Сити 0 Арсенал 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Дерби Каунти 0 Ноттингем Форе 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Кардифф Сити 0 Бристоль Сити 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Хайденхайм 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Ганновер-96 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Хольштайн 0 Эрцгебирге 0
Англия - Первая лига 15:00 Ротерхэм Юнайт 0 Донкастер Рове 0
Португалия - Сегунда 16:00 Риу Аве 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Ньюкасл Юнайте 0 Саутгемптон 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Норвич Сити 0 Лестер Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Рединг 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Шеффилд Юнайте 0
Англия - Первая лига 17:00 Чарльтон Атлет 0 Кру Александра 0
Англия - Первая лига 17:00 Милтон-Кинс До 0 Аккрингтон Стэ 0
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Флитвуд Таун 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Астон Вилла 0 Брентфорд 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Блэкпул 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Линкольн Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0
Англия - Первая лига 17:00 Кембридж Юнайт 0 Болтон Уондере 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Бирмингем Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Моркам 0 Шеффилд Уэнсде 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Суонси Сити 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Вест Хэм Юнайт 0 Кристал Пэлас 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Фулхэм 0 Сток Сити 0
27 августа 23:22
автор: Александр Бойченко

Маринато Гилерме: Я за отмену лимита, потому что без него появится конкуренция на поле

В нынешнем сезоне действует лимит «8+17».

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Ранее РФС предлагал отказаться от лимита.

«Я за полную отмену лимита - в этом случае будет больше конкуренции: российские футболисты вырастут. Почему они сейчас не растут? Недостаточно конкуренции. Они понимают, что на поле всегда есть место. Например, для совсем юных футболистов, когда приедет опытный иностранец, это будет своего рода учеба. Я за полную отмену лимита», - рассказал Гилерме «Чемпионату».

Напомним, ранее РФС сообщил, что голосование клубов РПЛ по этому вопросу пройдет 31 августа. Большинство ТОП клубов предварительно выступили за полную отмену лимита на легионеров.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алеся Степанюк выиграла бронзу паралимпийского турнира по дзюдоДарья Пикалова завоевала паралимпийское золото в плаванииУмер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир ШадринИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеИсточник назвал зарплаты комментаторов "Матч ТВ"В сборной РФ объяснили, почему попросили Жиркова покинуть базу
Карпин может спать спокойно: Смолов в огне, Захарян — тоже. Как «Динамо» и «Локо» расписали совсем не мирную ничью
Дерби «Динамо» и «Локомотива» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги победителя не выявило (1:1), хотя бело-голубые были ближе к завоеванию трех очков.
Дьявольский поворот! Роналду все-таки ушел в «Манчестер», но не «Сити», а «Юнайтед»
Криштиану Роналду возвращается в АПЛ и будет выступать за клуб, где в 2003 - 2009 годах стал мировой суперзвездой. А ведь казалось, что из «Ювентуса» он перейдет в «Ман Сити»...
Напутствие Путина и рекорд по количеству участников. Как в Кемерове стартовал чемпионат страны по боксу
В пятницу, 27 августа, в Кемерове прошли первые поединки чемпионата России по боксу, который продлится до 4 сентября.
Поностальгируем о золотой осени 1995-го? «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по группам Лиги Европы
Два российских представителя в основной стадии Лиги Европы попали в сложные группы, из которых скорее можно выйти в плей-офф Лиги конференций.
«Это отдает какой-то быдлотой». Червиченко — об угрозах фанатов «Спартака» приехать на базу клуба
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о ситуации в стане красно-белых после домашнего поражения в 6-м туре РПЛ от «Сочи» (1:2).
Барбоза — Чикадзе и другие бои UFC Vegas 35. Расклад и лучшие ставки
29 августа в Лас-Вегасе пройдет последний летний турнир UFC: в главном бою вечера сойдутся представители полулегкого дивизиона Эдсон Барбоза и Гига Чикадзе. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки.
Джейк Пол: блогер-миллионер, который бросил вызов миру бокса
30 августа в Кливленде состоится уникальный боксерский турнир, хедлайнерами которого станут блогер Джейк Пол и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли. «Плеймейкер» рассказывает удивительную историю красавчика Пола и оценивает его шансы победить ветерана ММА.
«Реал» готовит презентацию Мбаппе, «Ман Сити» оговаривает зарплату Роналду. Похоже, в Европе вот-вот взорвутся две трансферные бомбы
Сразу две суперзвезды футбола - Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду - в ближайшие дни могут поменять клубы и чемпионаты.
Хэмилтон обречен на победу, Леклер побьется за подиум. Расклады и ставки на Гран-при Бельгии
27 августа стартует вторая половина чемпионата «Формулы-1» - на легендарном автодроме Спа-Франкоршам. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов в предстоящий уик-энд.
«В дерби будут голы и ничья — смотрится счет 2:2». Ловчев — о матче «Динамо» против «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Локомотивом» (27 августа, 19:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика