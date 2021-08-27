Тьягу Силва рассказал, за что был в обиде на «ПСЖ»

Защитник «Челси» Тьяго Силва признался, что решение «Пари Сен-Жермен» подписать двухлетний контракт с Серхио Рамосом его обидело.

Бразилец покинул французский клуб прошлым летом после истечения срока действия контракта, вместо этого перебравшись в «Челси», с которым он выиграл Лигу чемпионов. Летом 2020 года парижский клуб не предлагал на тот момент новый контракт 35-летнему Сильве, считая его слишком старым. Однако летом 2021 года ПСЖ подписал двухлетний контракт с 35-летним Серхио Рамосом, когда он покинул «Реал Мадрид».

«Я ничего не имею против Серхио Рамоса, но Серхио, когда ему предложили двухлетний контракт, был в прошлом году того же возраста, что и я. Так что это меня очень огорчило», - цитирует Силву ESPN.

Защитник сборной Бразилии выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2020 год. За это время он успел стать семикратным чемпионом Лиги 1, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также шестикратным триумфатором Кубка французской лиги.