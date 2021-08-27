«Боруссия Дортмунд» в матче с пятью голами обыграла «Хоффенхайм»

«Боруссия Дортмунд» переиграла «Хоффенхайм» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги со счетом 3:2.
Первый гол во встрече забил на 49 минуте Джованни Рейна, спустя 12 минут игрок гостей Кристоф Баумгартнер восстановил паритет. На 69 минуте встречи молодой игрок «Дортмунда» Джон Беллингем вновь вывел хозяев вперед. Казалось бы, время подошло к концу, но на 90 минуте Мунас Даббур забивает и делает счет 2-2. Окончательный счет в матче установил Холланд на 91 минуте - 3:2.
Чемпионат Германии. Бундеслига
3-й тур
«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 3:2 (0:0)