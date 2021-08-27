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27 августа 23:36
автор: Александр Бойченко

«Боруссия Дортмунд» в матче с пятью голами обыграла «Хоффенхайм»

«Шмели» выиграли матч со счетом 3:2.

«Боруссия Дортмунд» переиграла «Хоффенхайм» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги со счетом 3:2.

Первый гол во встрече забил на 49 минуте Джованни Рейна, спустя 12 минут игрок гостей Кристоф Баумгартнер восстановил паритет. На 69 минуте встречи молодой игрок «Дортмунда» Джон Беллингем вновь вывел хозяев вперед. Казалось бы, время подошло к концу, но на 90 минуте Мунас Даббур забивает и делает счет 2-2. Окончательный счет в матче установил Холланд на 91 минуте - 3:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига

3-й тур

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» — 3:2 (0:0)

Голы: Рейна, 49 (1:0). Баумгартнер, 61 (1:1). Беллингем, 69 (2:1). Даббур, 90 (2:2). Холанн, 90+1 (3:2).

«Боруссия»: Кобель, Менье, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 84), Аканджи, Витсель, Ройс, Дахуд, Рейна (Брандт, 64), Беллингем (Вольф, 72), Холанн, Мален (Мукоко, 84).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Раум, Руди, Гайгер (Даббур, 83), Баумгартнер (Гачинович, 70), Штиллер (Рюттер, 46), Крамарич, Брун Ларсен (Адамян, 70).

Предупреждения: Баумгартнер, 1. Пош, 7. Гайгер, 20. Дахуд, 36. Менье, 54.

источник: «Советский спорт»
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