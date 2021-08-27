Дубль Корреа помог «Интеру» победить «Верону»

«Интер» обыграл «Верону» в матче 2-го тура чемпионата Италии.

Уже на 15-й минуте хозяева повели в счете - отличился Иван Илич. Отыграться «нерадзурри» удалось только во втором тайме усилиями Лаутаро Мартинеса, для которого этот гол стал 50-м в футболке миланского клуба.

По итогам встречи «Интер» все же сумел забить победный гол, его автором стал арендованный у «Лацио» Хоакин Корреа, который вышел на поле за 9 минут до забитого гола. В добавленное время своего дебютного матча Корреа оформил дубль.

«Интер» выиграл второй матч подряд в начале сезона и встретится с «Сампдорией» в следующем раунде Серии А. «Верона» проиграла оба стартовых матча и продолжит играть против «Болоньи».