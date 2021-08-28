Джованни Рейна установил рекорд Бундеслиги

27 августа в Бундеслиге прошел матч 3-го тура Бундеслиги между «Боруссией Дортмунд» и «Хоффенхаймом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Один из голов «Дортмунда» в этой игре забил полузащитник Джованни Рейна. Американец начал матч в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен. Эта игра стала для него 50-й в Бундеслиге.

В возрасте 18 лет и 287 дней Рейна стала самым молодым игроком, сыгравшим 50 матчей в Бундеслиге. Об этом сообщает ESPN.

После трех туров «Дортмунд» идет на первом месте с шестью очками, однако многие конкуренты имеют на один матч меньше. «Хоффенхайм» остался на четвертом месте с четырьмя баллами в активе.