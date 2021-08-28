УЕФА может внести изменения в регламент по поводу допуска гостевых болельщиков

Запрет на поездки футбольных фанатов на выездные матчи своих команд в еврокубках будет пересмотрен УЕФА.

«Действующее правило, запрещающее болельщикам посещать матчи клубных турниров УЕФА, в настоящее время пересматривается. О последующем решении будет объявлено в ближайшие дни. Мы советуем болельщикам не организовывать поездки до объявления решения», - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, в еврокубках Россию представляют три клуба: «Зенит» в Лиге чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы.