Джон Кордоба: В матче с «Рубином» все наши игроки были достойны звания «игрок матча»

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба поделился впечатлениями после матча шестого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2 0). Его признали лучшим игроком матча.

«Игрок матча»? Самое главное, что мы выиграли, - сказал колумбиец в эфире «Матч Премьер». - Все, кто играл с нами, заслуживают этого приза. Самое главное, что мы выиграли этот матч. Все были достойны.

У нас очень хорошие игроки, меня хорошо приняли тренерский штаб и менеджмент. У нас очень хорошие игроки, и мы показали это на поле».

Кордоба перешел из «Герты» в «Краснодар» в летнем межсезонье за 15 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил уже пять голов в ворота своих соперников.