«Валенсия» крупно обыграла «Алавес», Черышев сделал результативную передачу

В третьем туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле переиграла «Алавес». со счетом 3:0.

В составе победителей по одному голу забили Даниэль Васс, Карлос Солер и Гонсалу Гедеш. Российский вингер «летучих мышей» Денис Черышев в первом голе ассистировал Вассу.

Таким образом, валенсийцы с семью очками поднялись на первое место турнирной таблицы ла лиги. «Алавес» расположился на 20-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Валенсия» сыграет на выезде с «Осасуной» (12 августа), а «Алавес» отправится в гости к «Вильярреалу» (11 августа).