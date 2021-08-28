Дмитрий Сенников: «Динамо» было сильнее и активнее, «Локомотиву» приходилось отсиживаться в обороне

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на ничью железнодорожников с «Динамо» (1:1) в шестом туре чемпионата России.

«Динамо» было сильнее, активнее, свежее, имело инициативу. Поэтому, исходя из своих возможностей, «Локомотиву» и приходилось отсиживаться в обороне, пытаясь реализовать какую-нибудь контратаку. И такая контратака была, когда Лисакович убежал, но не успел вовремя пробить и попытался убрать мяч под себя», - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

После этой игры «Динамо» с 13 очками расположилось на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на четвертой строчке, набрав 12 очков.

В следующем туре команда Сандро Шварца дома примет «Нижний Новгород», а подопечные Марко Николича на своей арене сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся 12 сентября.