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28 августа 09:30

Роналду может не получить 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по правилам АПЛ

Ранее пресс-служба манкунианцев объявила о возвращении португальца в команду.

Форвард Криштиану Роналду может не получить 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по правилам английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Дейл Джонсон в своем твиттере.

Напомним, что на данный момент номер принадлежит уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани, а согласно правилам лиги, игровой номер футболиста сохраняется на весь сезон.

По информации источника, для того, чтобы Роналду получил седьмой номер в «МЮ», Кавани должен покинуть клуб. Также есть вариант, что руководство АПЛ предоставит специальное разрешение на смену номера по ходу сезона, однако ранее такие исключения никогда не делались.

Добавим, что Криштиану подпишет соглашение с клубом после согласования личного контракта, получения им визы и успешного прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Роналду ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

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