«Манчестер Сити» представил статуи Компани и Сильвы, которые будут открыты перед игрой с «Арсеналом»

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» представила статуи бывших футболистов команды Венсана Компани и Давида Сильвы, которые будут торжественно открыты перед матчем третьего тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».

Отмечается, что скульптуры игроков расположены около домашней арены «Этихад». В ночное время они будут подсвечиваться синим цветом. Автором памятников стал скульптор Энди Скотт.

Напомним, что Компани выступал за «Сити» на протяжении 11 лет с 2008 по 2019 год, долгое время являясь капитаном команды. Сильва защищал цвета «горожан» с 2010 по 2020 год.