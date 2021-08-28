«Манчестер Сити» представил статуи Компани и Сильвы, которые будут открыты перед игрой с «Арсеналом»

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» представила статуи бывших футболистов команды Венсана Компани и Давида Сильвы, которые будут торжественно открыты перед матчем третьего тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».
Отмечается, что скульптуры игроков расположены около домашней арены «Этихад». В ночное время они будут подсвечиваться синим цветом. Автором памятников стал скульптор Энди Скотт.
CITY FOREVER 💙— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/2deZUHI2xq
Напомним, что Компани выступал за «Сити» на протяжении 11 лет с 2008 по 2019 год, долгое время являясь капитаном команды. Сильва защищал цвета «горожан» с 2010 по 2020 год.