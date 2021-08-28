Алекс Фергюсон убедил Роналду перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон убедил форварда Криштиану Роналду вернуться в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, шотландец позвонил португальцу и склонил к трансферу в «МЮ». Отмечается, что Криштиану и 79-летний специалист будут присутствовать на матче «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», который состоится 11 сентября.

Добавим, что Роналду подпишет соглашение с клубом после согласования личного контракта, получения им визы и успешного прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Кригтиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.