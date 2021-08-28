«Спартак» начнет групповой раунд Лиги Европы домашнем матчем в «Легией», «Локомотив» - с «Марселем»

Пресс-служба УЕФА опубликовала расписание группового раунда Лиги Европы.
Таким образом, московский «Спартак» в первом туре дома примет польскую «Легию». «Локомотив» же на своей арене сыграет с французским «Марселем». Обе встречи состоятся 16 сентября.
С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Напомним, что финал Лиги Европы пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан». Изначально планировалось, что в 2022 году его примет «Пушкаш Арена» в Будапеште, но перенос финала 2020 года повлек за собой сдвиг всех финалов на один год.