«Сассуоло» планирует взять в аренду полузащитника «Спартака» Крала с правом выкупа за 8 млн евро

Итальянский «Сассуоло» планирует взять в аренду полузащитника московского «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала с правом выкупа. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, черно-зеленые хотят договориться о сумме выкупа в размере 8 млн евро. Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2024-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алекс провел семь матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Напомним, что Алекс перешел в «Спартак» из пражской «Славии» осенью 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 60 матчей и отдал шесть голевых передач.