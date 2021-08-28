Президент «Лиона» Ола заявил, что трансфер нападающего «Зенита» Азмуна сложно осуществить

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Ола рассказал о подробностях переговоров с петербургским «Зенитом» относительно трансфера форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

«Азмун - одна из наших трансферных целей, но этот переход очень сложно реализовать. У нас есть еще одна-две альтернативы, подписание которых мы изучаем», - сказал Ола в эфире клубного телеканала «Лиона».

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Сердар провел за сине-бело-голубых шесть матчей и отличился пятью голами.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 90 матчей, забил 58 голов и отдал 20 результативных передач. В составе петербургского клуба иранец стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.