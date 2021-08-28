Деним Глушаков: Мне жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал неудачные результаты московского «Спартака», за который он ранее выступал.

«Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда. Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах - они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду. Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», - приводит слова Дениса Sport24.

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. Всего он провел за московский клуб 173 матча, забил 23 гола и отдал десять результативных передач. В составе «Спартака» полузащитник стал чемпионом России 2017 года.

Добавим, красно-белые после шести туров в РПЛ расположились на десятой позиции, набрав семь очков. «Химки» с шестью очками находятся на 12-й строчке.