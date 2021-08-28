«Спартак» обратился в УЕФА из-за раннего времени начала домашних матчей команды в Лиге Европы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в УЕФА в связи с ранним временем начала домашних матчей команды на групповом этапе Лиги Европы. Свое недовольство также высказали болельщики красно-белых, так как все встречи пройдут в рабочие будние дни.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням „Спартак“ с „Локомотивом“. Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег», - приводит слова Зеленова РИА Новости.

Отметим, что все домашние игры «Спартака» состоятся в среду в 17:30 мск до конца октября и 18:30 мск - с начала ноября).

Напомним, красно-белые попали в группу вместе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». В первом туре подопечные Руя Витории дома примут варшавский клуб. Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 17:30 по московскому времени.