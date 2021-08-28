В «Зените» отреагировали на возможный перенос гостевого матча с «Челси» на нейтральное поле

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на информацию о том, что гостевой матч с лондонским «Челси» из-за серьезных ограничений на въезд в Великобританию может состояться на нейтральном поле.

«Конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения - до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», - приводит слова представителя сине-бело-голубых Sport24.

Напомним, что «Зенит» в группе Н сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме». Матч первого тура между «Челси» и «Зенитом» запланирован на 14 сентября.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится на стадионе «Алльянц Арена» в Мюнхене (Германия).