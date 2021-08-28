Защитник «Сент-Трюйдена» Кауфриз успешно прошел медобследование перед трансфером в «Спартак»

Защитник бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриз успешно прошел медицинское обследование перед переходом в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 27-летний футболист подпишет с красно-белыми контракт на три года, но может быть не сразу включен в заявку московского клуба из-за отсутствия свободных мест для легионеров. Кауфриз будет выступать за «Спартак» под третьим номером.

Ранее руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил заинтересованность клуба в покупке Максисилиано.

Добавим, что за «Сент-Трюйден» Кауфриз выступает с сентября прошлого года, приняв участие в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт защитника с бельгийским клубом истекает следующим летом , Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.