Магкеев покинул расположение сборной России из-за повреждения. Его заменит Чистяков

Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник московского «Локомотива» покинул расположение национальной команды из-за повреждения. Вместо него вызван в сборную игрок обороны петербургского «Зенита» Антон Чистяков.

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой «Локомотива», - приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.

В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет три встречи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

После трех туров в группе Н отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре россияне расположились на второй строчке, набрав шесть очков. По разнице мячей Россию опережает Хорватия, а тройку лучших замыкает Словакия, заработавшая пять очков.

Напомним, что в предыдущих матчах наша сборная одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а также потерпела поражение от Словакии (1:2).