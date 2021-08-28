«Рубин» оформил трансфер Дрейера из «Мидтьюлланда» за 6 миллионов евро

Полузащитник датского «Мидтьюлланда» Андерс Дрейер переходит в казанский «Рубин». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, контракт с 23-летним датчанином рассчитан на пять лет, казанцы заплатят за игрока 6 млн евро за три года. Футболист приедет в Россию, когда получит визу.

Напомним, что Дрейер перешел в «Мидтьюлланд» из английского «Брайтона» в январе 2020 года. С тех пор он провел за команду 70 матчей, забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи. В составе датского клуба стал чемпионом страны.