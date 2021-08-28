«Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Арсенал»

«Манчестер Сити» с крупным счетом (5:0) обыграл на своем поле «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
В первом тайме в составе команды Хосепа Гвардиолы отличились Илкай Гюндоган (7-я минута), Ферран Торрес (12-я) и Габриэл Жезус (43-я).
Во второй половине гол забил Родриго Эрнандес (53-я), а Торрес (84-я) оформил дубль.
Таким образом, «Манчестер Сити» набрал шесть очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» занимает последнюю, 20-ю строчку (0 очков).
В следующем туре 11 августа «горожане» сыграют в гостях с «Лестером», а «канониры» в этот же день примут «Норвич».