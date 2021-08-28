Ринат Билялетдинов: Возвращение Тедеско в «Спартак»? Я думаю это вброс

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость, которая появилась в СМИ о возможном возвращении Доменико Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я думаю, что это вброс. Умышленный вброс от заинтересованных сторон, пообсуждать. Но я считаю, что это не соответствует действительности. Даже если такие предварительные мысли кто-то высказал, вбросил вслух, но я не думаю, что так легко им будет. Что мешало, когда он был в «Спартаке»? Что поменялось? Значит, полгода назад были те же проблемы, и вдруг они исчезнут? Такого не бывает. А сумел бы или нет вывести команду из кризиса вытекает опять же – что мешало сделать?», - приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что между представителями »Спартака» и Тедеско состоялись первые контакты относительно возвращения немца в стан «красно-белых». В московской команде отказались комментировать эту новость.

После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.