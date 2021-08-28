Модрич пропустит матч Хорватии со сборной Россией в отборочном турнире ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич не поможет своей команде в игре против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Как сообщает пресс-служба национальной федерации, 35-летний футболист не успеет восстановиться после травмы. Модрич пропустил две последние игры «Реала» из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Хорват пропустит ближайшую игру ла лиги с «Бетисом». Отмечается, что Модрич может сыграть в матче со Словенией, если получит разрешение медиков после обследования.

В текущем сезоне Лука провел один матч, в котором отметился голевой передачей.

Напомним, что матч между сборными России и Хорватии пройдет 1 сентября. Игра состоится в «Лужниках».