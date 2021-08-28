«Арсенал» стал второй командой в АПЛ, которая проиграла три первых матча с общей разницей «-9»

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:5) в гостевом матче третьего тура чемпионата АПЛ.

Таким образом, «канониры» занимают последнее место в таблице, уступив во всех трех матчах турнира. Последний раз »Аренал» так стартовал в сезоне-1954/55.

Отметим, что футболисты лондонского клуба не забили в этих играх ни одного мяча, пропустив девять. Как сообщает Opta, это второй подобный результат в истории АПЛ. Ранее с общей разницей »-9» стартовал «Вулверхэмптон» в сезоне-2003/04.

В следующем туре 11 августа «Арсенал» примет «Норвич».