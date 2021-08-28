Игорь Колыванов: Может Витории и не дадут продолжить работу со «Спартаком», сейчас уберут

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможной отставке португальца Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«Какие-то внутренние проблемы все равно существуют, команда столь неудачно выступает. Это всегда сказывается и на работе тренера, и на работе клуба в общем. Я не знаю, сколько ему дадут. Может, и не дадут ничего, сейчас уберут. Скорее всего, так и будет. «Спартак» имеет болельщиков по всей стране, и понятно – атмосфера не самая дружелюбная», - цитирует специалиста «Газета.Ru».

Добавим, что Витория подписал со «Спартаком» двухлетний контракт перед началом сезона.

Красно-белые на данный момент занимают девятое место в таблице РПЛ, набрав семь очков. 12 сентября «Спартак» примет на своем поле «Химки».