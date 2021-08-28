Дасаев назвал главного претендента на должность капитана сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что капитаном сборной России в сентябрьских матчах отборочном ЧМ-2022 должен быть защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Георгий отлично знает всех ребят и полностью отдает себе отчет об ответственности, которая ложится на капитана национальной команды. Он опытный боец и абсолютно точно поведет за собой команду, будет двигателем новой сборной», — цитирует Sport24 экс-голкипера красно-белых.

Напомним, что сборная России сыграет против Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (Никосия, 4 сентября) и Мальты (7 сентября, Москва).

На посту главного тренера дебютирует бывший наставник «Ростова» Валерий Карпин.