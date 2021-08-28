«Вест Хэм» сыграл дома вничью с «Кристал Пэлас» и вновь вышел на первое место в АПЛ

«Вест Хэм» в домашнем матче третьего тура английской премьер-лиги сыграл вничью с «Кристал Пэлас» - 2:2.

У хозяев отличились Пабло Форнальс (39-я минута) и Майкл Антони (68-я). В составе «орлов» дубль оформил хавбек Конор Галлахер (58-я и 70-я)

Таким образом, «Вест Хэм» вновь поднялся на первое место таблицы АПЛ, набрав семь очков. «Кристал Пэлас» набрал второе очко в сезоне и расположился на 14-м месте.

11 сентября «молотобойцы» сыграют в гостях с «Саутгемптоном». «Кристал Пэлас» в этот же день сыграет дома с «Тоттенхэмом».

В других матчах третьего тура «Эвертон» обыграл на выезде «Брайтон» (2:0), «Лестер» в гостях был сильнее «Норвича» (2:1). Остальные встречи завершились вничью: «Ньюкасл» - «Саутгемптон» (1:1), «Астон Вилла» - «Брентфорд» (1:1).