Брайан Идову: Российским командам нужно готовиться к сумасшедшей динамике в еврокубковых матчах

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал результаты жеребьевок еврокубковых турниров для российских команд.

«У каждой из наших команд тяжелые группы в еврокубках. Мне кажется, чем сложнее команды попадаются, тем лучше наши клубы выступают. Иногда, казалось, что группы проходные для российских клубов, а выступали не очень хорошо. И «Зениту», и «Локомотиву» со «Спартаком» нужно готовиться к сумасшедшей динамике на протяжении всех матчей. Такие ошибки, которые могут простить в РПЛ, в Европе не прощают», - приводит «Спорт-Экспресс» слова футболиста.

Напомним, что соперниками «Зенита» по группе H в Лиге чемпионов будут итальянский «Ювентус», английский «Челси» и шведский «Мальме».

На этой стадии Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша). «Локомотив» попал в квартет с «Лацио» (Италия), «Марселем» (Франция) и «Галатасараем» (Турция).