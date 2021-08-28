Сборная России готовится к матчу отбора ЧМ-2022 с Хорватией пока без Черышева и Миранчука

Сборная России продолжает подготовку к сентябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Как сообщает ТАСС, в занятии на поле принимают участие 24 из 29 игроков. В Новогорске отсутствуют полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и голкипер «Байера» Андрей Лунев. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме занимается по индивидуальной программе.

Отмечается, что российские легионеры присоединятся к команде по завершении матчей в своих чемпионатах. Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, заменивший получившего травму игрока «Локомотива» Станислава Магкеева, прибыл в расположение сборной только вечером.

Напомним, что 1 сентября россияне примут дома сборную Хорватии, затем 4-го сыграют на выезде с командой Кипра, а 7-го числа на своем поле померятся силами с Мальтой.