Игорь Колыванов: Думаю, никто не будет против возвращения Тедеско в «Спартак»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал слухи о возможном возвращении Доменико Тедеско на пост наставника московского «Спартака».

«Спартак», конечно, не ожидал такого начала – команда в трех очках от зоны вылета. Нужно что-то менять, но я не знаю, согласится ли Тедеско возвращаться или нет. Но он довольно-таки неплохо работал в «Спартаке». Понятное дело, что будет непросто, но к нему и футболисты хорошо относятся, и руководство. Поэтому, если он придет, то, я думаю, никто не будет против», — приводит «Газета.Ru» слова специалиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что представителями «Спартака» и Тедеско провели первые переговоры относительно возвращения немца в стан «красно-белых». В московской команде отказались комментировать эту новость.

Добавим, что после шести туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Напомним, что красно-белые не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив лиссабонской «Бенфике».