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«Ливерпуль» сыграл дома вничью с «Челси»
28 августа 21:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Ливерпуль"

«Ливерпуль» сыграл дома вничью с «Челси»

Лондонский клуб играл второй тайм в меньшинстве.

«Ливерпуль» сыграл на своем поле вничью с «Челси» в матче третьего тура чемпионата Англии - 1:1.

На 22-й минуте «аристократы» вышли вперед благодаря голу немецкого полузащитника Кая Хаверца. В компенсированное к первому тайму времени «Ливерпуль» получил возможность пробить пенальти. Мохамед Салах реализовал удар с 11-метровой отметки.

Отметим, что защитник «Челси» Рис Джеймс получил красную карточку и был удален с поля.

«Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав семь очков. Лондонский с такими же показателями расположился на третьей строчке.

11 сентября «Челси» сыграет дома с «Астон Виллой». «Ливерпуль» днем позже проведет выездной матч с «Лидсом».

Добавим, что «Челси» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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