«Ливерпуль» сыграл дома вничью с «Челси»

«Ливерпуль» сыграл на своем поле вничью с «Челси» в матче третьего тура чемпионата Англии - 1:1.
На 22-й минуте «аристократы» вышли вперед благодаря голу немецкого полузащитника Кая Хаверца. В компенсированное к первому тайму времени «Ливерпуль» получил возможность пробить пенальти. Мохамед Салах реализовал удар с 11-метровой отметки.
Отметим, что защитник «Челси» Рис Джеймс получил красную карточку и был удален с поля.
«Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав семь очков. Лондонский с такими же показателями расположился на третьей строчке.
11 сентября «Челси» сыграет дома с «Астон Виллой». «Ливерпуль» днем позже проведет выездной матч с «Лидсом».