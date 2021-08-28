Хет-трик Левандовски принес «Баварии» победу в матче с «Гертой»

«Бавария» разгромила «Герту» в домашнем матче 3-го тура бундеслиги.

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

В составе »Баварии» хет-трик оформил поляк Роберт Левандовски (34-я, 49-я и 70-я минуты). По голу забили Томас Мюллер (6-я) и Джамал Мусиала (49-я).

После этого матча «Бавария» набрала семь очков и поднялась на второй место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» не имея пока очков в активе, располагается на последней 18-й строчке.

В следующем туре «Бавария» проведет гостевой матч с «РБ Лейпциг» (11 сентября). «Герта» на выезде встретится с «Бохумом» (12 сентября).