«Зенит» продаст «Лиону» Азмуна за 15 миллионов евро

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун в ближайшее время перейдет в «Лион».

Как сообщает L'Equipe, сумма сделки по трансферу 26-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро без учета бонусов. Переговоры между представителями Азмуна, «Зенита» и «Лиона» находятся уже в финальной стадии. Действующий контракт иранца с российским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Отмечается, что главный тренер французского клуба Петер Бос лично общался с Сердаром по телефону.

В текущем сезоне Азмун провел шесть матчей в РПЛ, в которых забил пять голов.