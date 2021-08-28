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28 августа 22:57
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь любительской команды из Калининградской области умер после столкновения во время матча

Команды проводили тренировочный спарринг.

Вратарь любительской команды «Красная Звезда» погиб после столкновения с игроком «Балтики-М» во время товарищеского матча.

По информации пресс-службы Федерации футбола Калининградской области, Александр Шимарев, представляющий клуб из Советска, получил тяжелую травму. О ее характере не сообщается.

Отмечается, что врач молодежки калининградской «Балтики» оперативно оказал помощь голкиперу. На место прибыла бригада скорой помощи. Врачи боролись за жизнь Шимарева три часа, но спасти вратаря не удалось.

В региональной федерации футбола выразили соболезнования родным и близким Александра, а также пообещали взять на себя взять все расходы по организации похорон.

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