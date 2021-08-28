Вчеслав Колосков: На должность капитана сборной России напрашивается кандидатура Джикии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему считает, что капитаном сборной России в ближайших матчах должен быть защитник москвского «Спартака» Георгий Джикия.

«Капитан - это не всегда самый высококлассный игрок команды, он должен быть неформальным лидером, заводящим. По аналогии это может быть Джикия - он капитан «Спартака», один из лидеров сборной России. Думаю, его кандидатура напрашивается - он сильный, опытный игрок с лидерскими качествами», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что сборная России сыграет против Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (Никосия, 4 сентября) и Мальты (7 сентября, Москва).

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.