«ПСЖ» намерен предложить «Боруссии» за Холанда 200 миллионов евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает ESPN, руководство парижского клуба планирует предложить »шмелям» за трансфер 21-летнего футболиста 200 миллионов евро. «ПСЖ» готово потратить такую сумму на покупку Холанда даже несмотря на то, что агент норвежца просит большие комиссионные за сделку и высокую заработную плату для игрока.

Отмечается, что в контракте Холанда с «Боруссией» имеется пункт о выкупе за 75 миллионов евро. Он вступит в силу с 2022 года.

В текущем сезоне форвард провел четыре матча, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.