«Ювентус» потерпел поражение от «Эмполи» в первом матче после ухода Роналду

Туринский «Ювентус» в домашнем матче второго тура серии А проиграл «Эмполи» со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал нападающий гостей Леонардо Манкузо. Форвард «Эмполи» отличился 21-й минуте встречи.
Отметим, что «Ювентуса» провел первый матч после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Туринский клуб занимает 13-е место в таблице чемпионата Италии, набрав одно очко. «Эмполи» с тремя очками располагается на 11-й строчке.
12 августа «Ювентус» сыграет в гостях с «Наполи». «Эмполи» в этот же день проведет домашний матч с «Венецией».