Флик определился с составом сборной Германии на отборочные матчи ЧМ-2022 в сентябре

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик огласил список игроков, вызванных на матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Ридле Баку («Вольфсбург»), Робин Госенс («Аталанта»), Тило Керер («ПСЖ»), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Никлас Зюле («Бавария»).
Полузащитники: Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Махмуд Дауд («Боруссия» Дортмунд), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хоффман («Боруссия» Менхенгладбах), Джошуа Киммих («Бавария»).
Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Лерой Зане («Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Флориан Вирц («Байер»).