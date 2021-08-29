Флик определился с составом сборной Германии на отборочные матчи ЧМ-2022 в сентябре

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик огласил список игроков, вызванных на матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Напомним, Флик возглавил сборную Германии 1 августа, подписав контракт до 2024 года. На посту главного тренера национальную команды 56-летний специалист сменил Йоахима Лева, объявившего о своей отставке после 15 лет пребывания в должности.

Добавим, что в сентябре сборная Германии проведет три матча отборочного раунда ЧМ-2022. 3 сентября немецкая команда сыграет в гостях с Лихтенштейном, 5-го числа на своем поле примет Армению, а 8-го на выезде встретится с Исландией.