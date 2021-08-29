«Реал» обыграл «Бетис» и вернулся на первое место в чемпионате Испании

Футболисты «Реала» одержали победу над «Бетисом» в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал защитник мадридцев Даниэль Карвахаль (61-я минута).

После этой победы «Реал» набрал семь очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице испанской примеры. «Бетис», имея в активе два очка, занимает 14-е место.

В следующем туре мадридская команда на своем поле встретится с «Сельтой», а клуб из Севильи в гостях сыграет против «Гранады».

Чемпионат Испании

3-й тур