Стала известна предварительная причина смерти футболиста Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис сообщил, что по предварительным данным голкипер Александр Шишмарев задохнулся после травмы, полученной во время игры.

- Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся, - приводит слова Гвардиса ТАСС.

Ранее сообщалось, что врач молодежки калининградской «Балтики» оперативно оказал помощь голкиперу. На место прибыла бригада скорой помощи. Врачи боролись за жизнь Шимарева три часа, но спасти вратаря не удалось.