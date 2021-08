Холанд отказался переходить в «ПСЖ»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отказался от предложения перейти в «ПСЖ».

По информации журналиста Sportitalia Руди Галетти, 21-летний норвежец решил этот сезон провести в Германии, а через год перебраться в «Реал».

В текущем сезоне форвард провел четыре матча, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Отметим, что в контракте Холанда с «Боруссией» имеется пункт о выкупе за 75 миллионов евро, но он вступит в силу с 2022 года.

