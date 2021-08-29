Душан Влахович сообщил руководству «Фиорентины», что хочет остаться в клубе

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович заявил, что останется в клубе.

«Этим летом у меня действительно было много интересных предложений, но я не требовал своей продажи. Я пытался остаться во Флоренции и буду играть здесь», - цитирует Влаховича Sky Sport Italia.

Ранее услугами 21-летнего сербского нападающего интересовался «Атлетико Мадрид». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича 75 миллионов евро.

В прошлом сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард играет за «Фиорентину» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.