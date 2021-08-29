Виллиан может вернуться в «Коринтианс» в течение нескольких дней

33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан приближается к переходу в «Коринтианс». Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Николо Скира.

По словам источника, с игроком уже согласован контракт до 2023 года. В прошлом сезоне, выступая за «Арсенал» Виллиан в 37 матчах смог забить один гол и отдать семь голевых передач.

Прошлыми клубами Виллиана были «Шахтер» из Донецка, махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси», за который игрок провел наибольшее количество матчей за карьеру.