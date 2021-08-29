Нагельсманн назвал игру с «Гертой» лучшей в сезоне

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат матча третьего тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/2022 с берлинской «Гертой» (5:0).

«Я действительно доволен. На данный момент это лучшая игра сезона. Прошло немного времени, чтобы попасть в игру, но затем «Бавария» стала действовать лучше. Мы владели мячом гораздо увереннее, чем в матче с «Кельном». Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, высоко перехватывали мяч и создали много моментов для взятия ворот. Это заслуженная победа», - цитирует слова Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

Следующий свой матч «Бавария» проведет на выезде против РБ «Лейпциг», а берлинская «Герта» сойдется с новичком Бундеслиги - «Бохумом».