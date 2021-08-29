Карло Анчелотти о трансфере Мбаппе: Клуб работает над этим, но деталей я не знаю

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался комментировать возможный переход в клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. После матча 3-го тура Примеры с «Бетисом» (1:0) Анчелотти спросили о трансфере форварда, но мадридский наставник призвал не обсуждать эту тему.

«Нам нужно обсуждать игру, так как все остальное - забота клуба, «Реал» работает над трансфером. Но сейчас я не знаю подробностей », - цитирует AS Анчелотти.

Мбаппе в текущем сезоне провел два матча за «ПСЖ». Следующий матч парижане в Лиге 1 проведут 29 августа против «Реймса». В этой игре примет участие новичок парижан Лионель Месси, который подписал контракт на два года.