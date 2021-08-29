«СКА-Хабаровск» вдевятером минимально обыграл «Кубань»

В Хабаровске завершился матч 8-го тура ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимал «Кубань» и выиграл со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил Давид Караев.
Хабаровчане вырвали победу с девятью игроками. На 48-й минуте Дмитрий Литвин получил красную карточку, а на 88-й минуте Ираклий Квеквескири покинул поле за второе предупреждение.
«СКА-Хабаровск» набрал 17 очков и поднялся на второе место. «Кубань» имеет четыре очка и 17 позицию. Краснодарцы проводят первый сезон в ФНЛ после победы в турнирной таблице ПФЛ. В группе Кубка России «Кубань» сыграет с «Ленинградцем» и «Краснодаром».
источник: «Советский спорт»